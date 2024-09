Представлена инновационная архитектура шасси нового Exlantix ET

В середине октября в Китае пройдет Global User Summit 2024. В рамках Дня технологий команды дизайнеров и инженеров представят последние достижения и инновационные разработки группы компании. Одной из новинок мероприятия станет премиальный полноразмерный кроссовер EXLANTIX ET, который оснащен передовой архитектурой шасси.

Технологичное шасси EXLANTIX ET состоит из сдвоенных поперечных рычагов спереди и многорычажной подвески сзади. Благодаря большому количеству алюминиевых компонентов масса шасси ET на 25% легче, чем у других автомобилей подобного класса, что делает кроссовер маневренным на различных скоростях и покрытиях. Благодаря радиусу разворота всего в 5.65 метра новый EXLANTIX EТ обеспечивает уверенность водителя как на трассе, так и на узких городских улицах. Рулевое колесо также оснащено памятью настроек положения и режимом комфортной посадки.

Тормозная система кроссовера EXLANTIX ET оснащена 6-поршневыми вентилируемыми суппортами, характерными для самых динамичных автомобилей. Это позволяет увеличить эффективность остановки, так как технология помогает более точно регулировать усилие на педали и распределяет давление внутри системы. В свою очередь, тормозные диски, устойчивые к износу и коррозии, обеспечивают более плавное замедление. EXLANTIX ET также оснащен интеллектуальной тормозной системой (IBS), благодаря работе которой тормозной путь ET составляет 34.8 метра со скорости в 100 километров в час.

Гидравлическая технология виброизоляции HDS нового EXLANTIX ET в сочетании с легкой конструкцией шасси эффективно устраняют лишний шум в салоне. Команда R&D EXLANTIX добилась максимального снижения частоты вибраций до 1 Гц. Также, благодаря интеллектуальной пневматической подвеске IAS и амортизаторам с технологией CDC автомобиль уверенно чувствует себя на дороге даже в самых сложных условиях. Таким образом, интеллектуальное управление пневмоподвеской и возможность настроить ее высоту уменьшает энергопотребление при движении на высоких скоростях и позволяет преодолевать бездорожье благодаря клиренсу, который водитель может самостоятельно увеличить до 240 мм.

Инновационные технологии нового EXLANTIX ET обеспечивают высокую управляемость, безопасность и премиальный комфорт на любом дорожном покрытии.