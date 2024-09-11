Флагманский кроссовер марки AITO теперь доступен с 5-местным салоном

Флагманский кроссовер марки AITO, запущенной в 2021 году совместно компаниями Huawei и Seres, теперь доступен с 5-местным салоном и вместительным многофункциональным багажником, отлично подходящим для больших путешествий.

Большой кроссовер AITO M9 дебютировал в конце прошлого года и сильно поспособствовал росту популярности марки AITO: с января по июль текущего года она, по данным CAAM, реализовала в Китае 220 120 машин (+701% по сравнению с АППГ), из них 75 974 — это кроссовер М9. Успех AITO M9 особенно впечатляет с учётом того факта, что это довольно дорогая модель, под завязку напичканная новейшей электроникой Huawei. Прежде AITO M9 предлагался только с трёхрядным 6-местным салоном с посадочной формулой 2+2+2, теперь же гамму пополнила 5-местная версия с большим багажником.

Снаружи 5-местный AITO M9 ничем не отличается от 6-местного, ключевые размеры прежние: габаритная длина — 5230 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1800 мм, колёсная база — 3110 мм. Объём багажника у 5-местной версии — 1043 л, со сложенными спинками заднего дивана он увеличивается до 2486 л. Для багажника можно заказать сдвижной деревянный настил, раскладные стульчики для пикника и специальные кофры для хранения посуды и напитков. На борту также имеется 8-литровый настраиваемый термобокс для хранения продуктов. Боковые места заднего трёхместного дивана имеют массу регулировок, встроенные массажёры и могут раскладываться в полукровати.

Основные мультимедийные богатства 6-местной сохранены и в 5-местной. Матричные фары могут показывать текстовые сообщения и проецировать на землю простенькие рисунки, а встроенный кинопроектор позволяет организовать уличный кинотеатр — нужна лишь подходящая стеночка или натяжное пано. В салоне есть второй кинотеатр с собственным проектором и опускающимся с потолка 32-дюймовым экраном. В переднюю панель встроены три экрана: 12,3-дюймовый приборный, 15,6-дюймовый центральный настроечно-мультимедийный и 16-дюймовый развлекательный для переднего пассажира. Приборный экран дополнен 75-дюймовым экраном дополненной реальности на лобовом стекле. Штатная 2080-ваттная аудиосистема Huawei формата 7.1.4 насчитывает 25 громкоговорителей и работает в тандеме с атмосферной светодиодной подсветкой салона.

В стандартное оснащение кроссовера входит полный набор оборудования, необходимого для работы автопилота (в том числе лидар над лобовым стеклом) и прочих электронных ассистентов водителя. Полноценный автопилот в Китае не легализован и вряд ли будет легализован в ближайшем будущем, но функция автоматического руления под присмотром водителя пользуется высоким спросом у состоятельных китайских клиентов. Также в стандартное оснащение входит регулируемая по высоте адаптивная пневмоподвеска, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Штатные колёса — 21- либо 22-дюймовые.

AITO M9 с 5-местным салонов предлагается в трёх версиях — двух plug-in гибридных (Max и Ultra) и одной чисто электрической (Ultra).

Plug-in гибридная силовая установка AITO M9 относится к типу range extender: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 152 л.с. здесь работает в режиме генератора, а колёса вращают электромоторы — передний мощностью 165 кВт (224 л.с.) и задний мощностью 200 кВт (272 л.с.). Максимальная совокупная отдача гибридной силовой установки — 365 кВт (496 л.с.) и 675 Нм. Ёмкость тяговой батареи у версии Max составляет 42 кВт·ч, у версии Ultra — 52 кВт·ч, запас хода на одной зарядке без включения ДВС — 225 и 275 км по циклу CLTC соответственно, в гибридном режиме с полностью заправленным баком (65 л) — 1362 и 1402 км по циклу CLTC соответственно.

Чисто электрическая версия Ultra с 800-вольтовой архитектурой — тоже двухмоторная и полноприводная, мощность переднего мотора — 160 кВт (217 л.с.), заднего — 230 кВт (313 л.с.), максимальная совокупная отдача — 390 кВт (530 л.с.) и 673 Нм. Ёмкость батареи — 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 630 км по циклу CLTC.

Гибридный кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с, электрический — за 4,3 с, максимальная скорость у всех версий ограничена на отметке 200 км/ч.

Гибридный 5-местный AITO M9 в комплектации Max стоит в Китае от 469 800 юаней (5,96 млн рублей в переводе по текущему курсу), в комплектации Ultra — от 529 800 юаней (6,73 млн рублей). Полностью электрическая версия Ultra обойдётся минимум в 569 800 юаней (7,23 млн рублей).

В России модели AITO продаются под маркой Seres, флагманский кроссовер M9 до наших дилеров пока не добрался, но доберётся в ближайшие месяцы, предварительные заказы уже принимаются.