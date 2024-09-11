Автомобиль с винными холодильниками представили в Европе

В Европе начнутся продажи хетчбэков Denza Z9 GT. Об этом сообщает carnewschina.com. До этого модель была представлена в Китае.

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Автопроизводитель позиционирует Z9 GT как интеллектуальную люксовую модель. Длина машины составляет 5180 мм, а колесная база — 3125 мм.

Автомобиль получил безрамные электрические двери, скрытые дверные ручки, подсветку логотипа порта зарядки, цифровые наружные зеркала-камеры. Все двери можно открывать вручную или кнопками. Хетчбэк оснащен 20-дюймовыми дисками.

В салоне установлена ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления и монитор для переднего пассажира. Центральная консоль оснащена рычагом переключения режимов движения, подстаканниками и двумя беспроводными зарядными устройствами. Также предусмотрены два холодильника в подлокотниках. Отмечается, что в них можно хранить бутылки с газированной водой или вином.

Denza Z9 GT оснащается тремя электромоторами — один спереди (313 л.с.) и два сзади (по 326 л.с. каждый). Их совокупная мощность составляет 965 л.с.

Также есть гибридная версия — с бензиновым мотором 2.0 л. и электродвигателем. Суммарная отдача системы — 858 л.с.

Отмечается, что на европейском рынке Denza Z9 GT составит конкуренцию моделям высокого класса, таким как Porsche Panamera.