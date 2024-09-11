Lucid готовит конкурента для Tesla Model Y

Lucid Motors анонсировала среднеразмерный кроссовер по доступной цене, который станет прямым конкурентом Tesla Model Y.

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Lucid Motors представила тизер нового среднеразмерного кроссовера, который выйдет в 2026 году. Цель новинки — составить конкуренцию самой продаваемой модели в мире — Tesla Model Y. Дизайн автомобиля обещает быть элегантным и скульптурным, а генеральный директор компании Питер Роулинсон заявил, что новый кроссовер будет не только более эффективным, но и дешевле в производстве, сообщает 32cars.ru.

Lucid уже выпускает седан Air и готовится представить трёхрядный кроссовер Gravity, стоимость которого составит около 80 000 долларов. Новый среднеразмерный кроссовер будет стоить около 50 000 долларов, делая его более доступным для широкой аудитории.

Ключевой особенностью станет дальность хода, сопоставимая с конкурентами, но с использованием меньшей батареи. Также Lucid анонсировала, что кроссовер Gravity сможет проехать до 700 км на одном заряде, обеспечивая просторный салон и динамику, сравнимую с крупными американскими внедорожниками. Ожидается, что в моделях Gravity с 2025 года появится зарядный разъем North American Charging Standard (NACS), разработанный Tesla, что откроет доступ к сети Supercharger.