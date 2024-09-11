Mercedes-Benz EQS установил мировой рекорд по дальности хода на одной зарядке

Электрокар Mercedes EQS проехал 949 км на одной зарядке, установив новый рекорд в Книге рекордов Гиннесса, превзойдя Ford Mustang Mach-E на 32,6 км.

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Электрический седан Mercedes-Benz EQS доказал свою мощь, установив новый мировой рекорд по дальности хода на одной зарядке. На одном заряде автомобиль преодолел впечатляющие 949 км между городами Бенгалуру и Нави-Мумбаи в Индии. Этот результат позволил модели EQS 580 с аккумулятором емкостью 118 кВт/ч войти в Книгу рекордов Гиннесса, превзойдя предыдущий рекорд Ford Mustang Mach-E на 32,6 км, сообщает 32cars.ru.

Рекорд был достигнут благодаря оптимизации условий вождения, включая поддержание средней скорости 50-60 км/ч и активное использование системы рекуперации энергии. Этот успех подчеркивает потенциал электротехнологий Mercedes и усиливает позиции EQS как одного из самых продвинутых роскошных электромобилей на рынке.