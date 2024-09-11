Ferrari разрабатывает перемещаемую водительскую позицию для преемника LaFerrari

Ferrari разрабатывает инновационную систему для суперкаров: водитель сможет выбирать левое, правое или центральное расположение кресла.

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Ferrari готовит революционное нововведение для своих будущих суперкаров — перемещаемую водительскую позицию. Согласно недавно запатентованной технологии, водители смогут выбирать, где сесть: слева, справа или по центру салона, сообщает 32cars.ru.

Эта система основана на технологии steer-by-wire, которая позволяет управлять автомобилем без механической связи между рулем и колесами. Педали газа и тормоза также будут электронными. Перемещаемое водительское кресло позволит Ferrari адаптировать автомобили для различных стилей вождения и даже для стран с левосторонним движением. Инженеры бренда также разрабатывают системы безопасности, которые предотвратят смещение кресла или элементов управления при поворотах.

Ожидается, что эта инновация дебютирует в топовых моделях Ferrari, включая преемника LaFerrari, который может выйти под именем F80.