Omoda откладывает запуск производства в Испании

Omoda переносит начало производства в Барселоне на 2025 год, уступив место EBRO, которая начнет выпуск внедорожников уже в ноябре этого года.

© Wikimedia Commons

Китайская компания Omoda перенесла запуск производства в Барселоне на 2025 год, несмотря на успех модели Omoda 5, которая попала в топ-15 самых продаваемых автомобилей в Испании. Временное отложение дало возможность партнеру Omoda — компании EBRO — занять производственные линии на бывших заводах Nissan, сообщает 32cars.ru.

EBRO уже готовится начать выпуск своих новых внедорожников S700 и S800 в ноябре этого года. S700 планируется к выходу 18 ноября, а S800 — 28 ноября. В июне 2025 года к этим моделям присоединится компактный внедорожник S400. В общей сложности EBRO планирует произвести 15 тысяч автомобилей в 2025 году, а Omoda добавит еще 5 тысяч машин к концу следующего года.

Новые модели EBRO будут доступны с бензиновыми и гибридными двигателями, а в будущем компания также планирует выпустить полностью электрические пикап и фургон на базе моделей Nissan.