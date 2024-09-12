Европа столкнется с затяжным кризисом из-за закрытия автозаводов

Почти треть заводов по производству легковых автомобилей из пяти крупнейших автопроизводителей Европы - BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW были недостаточно загружены в прошлом году, производя менее половины автомобилей, которые они могут поставить на рынок. Закрытие предприятий усилит опасения по поводу того, что регион столкнется с затяжным экономическим спадом из-за отставания от конкурентов, сообщает Bloomberg.

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При этом ежегодные продажи в Европе остаются примерно на 3 миллиона автомобилей ниже уровня, существовавшего до пандемии, что оставляет заводы незанятыми и ставит под угрозу тысячи рабочих мест. В Германии Volkswagen отменил гарантии занятости, которыми работники пользовались десятилетиями. Неожиданное снижение спроса на электромобили и усиление конкуренции на ключевых экспортных рынках в США и Китае означают, что производителям приходится экономить для сохранения конкурентоспособности.

Угроза закрытия заводов в Европе в последние годы усилилась, поскольку нехватка рабочей силы привела к росту затрат на рабочую силу, а расходы на электроэнергию выросли на фоне конфликта на Украине. Если ситуация не изменится, это нанесет удар по экономике региона. На долю автомобильной промышленности приходится более 7% валового внутреннего продукта Европейского союза и более 13 миллионов рабочих мест. Заводы по сборке автомобилей часто являются опорой ЕС, обеспечивая работой множество предприятий, от поставщиков запчастей для двигателей и транспортных компаний, до пекарни, доставляющей продукты в столовую для персонала.

Ситуация выглядит особенно тяжелой в Германии, где автопроизводители и их поставщики борются с переходом на электромобили после того, как на протяжении десятилетий лидировали в производстве хорошо спроектированных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

По словам Фабиана Брандта, эксперта по промышленности из консалтинговой компании Oliver Wyman, в Европе наблюдается массовая консолидация автомобильных заводов. Неэффективные предприятия будут оценены, а другие виды заводов будут закрыты.