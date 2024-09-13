Продажи китайских автомобилей в России установили новый рекорд

В России установлен новый рекорд продаж китайских машин. В августе 2024 года россияне купили 90 тысяч новых легковушек марок из КНР, пишет «Автостат». Это рекорд за все время их присутствия на рынке. Предыдущий максимум был зафиксирован в марте — 84 тысячи автомобилей. Однако эксперты отмечают, что рынок перегрет из-за грядущего повышения ставок утильсбора: россияне стремятся успеть купить машину до подорожания.

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Многие китайские марки в августе побили собственные рекорды. Для Haval, продавшего 18 564 автомобиля, последний месяц лета стал вторым рекордным подряд, для Chery — третьим (16 544 шт.), для Changan — четвертым (11 429 шт.), для Jetour — третьим (3704 шт.) и для Jaecoo — шестым (2852 шт.).

Помимо этого, своего максимума достигли Tank (2787 проданных машин), GAC (2273) и Hongqi (784).

Что касается моделей, то бестселлер Haval Jolion разошелся в рекордном количестве 8955 штук. Беспрецедентный результат также показали Chery Tiggo 7 Pro Max (8004 шт.), Changan CS35 Plus (2261 шт.), Chery Tiggo 4 Pro (5543 шт.), Changan CS55 Plus (4782 шт.), Haval M6 (3977 шт.), Geely Atlas (2994 шт.) и Tank 300 (1724 шт.).

По мнению дилеров, основная причина ажиотажа — ожидание роста ставки утилизационного сбора в октябре, который неминуемо выльется в повышение цен. Также сказался прогноз об увеличении ключевой ставки ЦБ, вызвавший повышенный спрос на автокредиты. Еще один фактор — акции самих продавцов и дистрибьюторов.