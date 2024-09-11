Автопром Европы из-за отказа от российского газа ждет судьба Детройта

К кризису в автомобильной промышленности на европейском рынке привела неудачная политика Запада, в частности, отказ от дешевых российских энергоносителей. Об этом «Газете.Ru» сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

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«Ситуация на европейском рынке вызвана рядом проблем. Отказ от российской энергетики — одна из них. Также европейский автопром опередили китайцы. Сегодня КНР предлагает интересные продукты по низким ценам. А вот «зеленая» экономика оказалась неэффективной. Европейские производители вынуждены работать по неэффективной модели, так еще и с подорожавшими энергоносителями», — сказал Моржаретто.

По словам эксперта, для выхода из кризиса автоконцернам Евросоюза придется принимать серьезные меры, иначе им грозит судьба одного из крупнейших промышленных центров США Детройта, который превратился в город-призрак. Подробнее о том, что ждет европейский автопром без российских энергоносителей — читайте в материале «Газеты.Ru».