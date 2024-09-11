В Россию перестали возить «санкционные» автомобили через Киргизию

«АвтоВзгляд»: киргизский коридор поставок машин перестал работать. У наших соседей действуют более низкие ставки налогов и сборов, что делало поставку транспорта крайне привлекальной. Вдобавок киргизские таможенники лояльно смотрели на «заниженные инвойсы», в которых оценочная стоимость почти всегда была уменьшена. От этой стоимости, в свою очередь, исчисляется таможенный сбор.

© Quto.ru

Однако первый удар по «киргизской схеме» нанесли российские власти, с 1 апреля введя для своих граждан единую методику расчёта таможенных платежей вне зависимости от места ввоза автомобиля на территорию ЕАЭС.

Кроме того, отныне отгружать товары из иностранных государств без реальной поставки на территории Киргизии запрещено местным Центробанком. «Как транзитный маршрут Киргизия исчерпана», — резюмирует портал «АвтоВзгляд».

По последним данным, в общем объёме ввоза машин на поставки из КР пришлось лишь 2,5% — таковы результаты августа. В абсолютных числах за указанный период страна экспортировала только 2,2 тысячи новых легковых автомобилей (-44,5%).

Зато поток машин хлынул из Китая. На границе между РФ и КНР даже возникли огромные пробки: автовозы ждут оформления на самых крупных пунктах пропуска со стороны Поднебесной от семи до десяти дней.