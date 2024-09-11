Mazda отзывает автомобили из-за опасного сбоя камеры

Mazda обнаружила неисправности в системе камеры переднего обзора на моделях 2024-2025 годов. Отзыв коснется Mazda3, CX-30 и CX-50.

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Mazda оказалась перед неожиданной проблемой в своих моделях 2024 и 2025 годов. Североамериканское подразделение компании объявило о возможных неисправностях камеры переднего обзора, что может повлиять на работу важных систем безопасности, включая автоматическое экстренное торможение и удержание в полосе. Кроме того, неисправность камеры затрудняет работу дальнего света, что снижает безопасность в ночное время, сообщает SPEEDME.RU.

Под проблему подпали 672 автомобиля моделей Mazda3, CX-30 и CX-50, произведенные до 23 июля 2024 года. Проблема была впервые замечена на заводе в Мексике, а позже подтверждена на производственной площадке в Алабаме. Mazda активно работает над решением, но официальный отзыв автомобилей пока не объявлен — компания ждет одобрения от Комитета по аудиту качества. Несмотря на отсутствие сообщений о несчастных случаях, связанных с неисправностью, владельцам автомобилей рекомендуется обратиться для проверки и замены камеры.