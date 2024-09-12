Эксперты назвали риски установки на авто контрактной коробки передач

В последнее время автомобилисты вместо обновления вышедших из строя деталей выбирают установку контрактных (подержанных) узлов - двигателей, коробок передач. Гарантия на них, как правило, не превышает шести месяцев. Как уточняет портал "Автовзгляд", прежде, чем принимать решение об установке бывших в употреблении компонентов, нужно изучить все риски.

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Бывает так, что коробку передач ремонтировать невыгодно, а покупать новую - слишком дорого. АКП может обойтись в треть стоимости всей машины, а ее ремонт - в 50-100 тысяч рублей.

Именно поэтому автомобилисты выбирают подержанные детали.

Но зачастую они ошибаются, думая, что контрактная коробка передач снята с машины, которая качественно обслуживалась. Чаще всего деталь берется с автомобиля, который попал в ДТП. Также можно нарваться на узел, снятый с угнанного авто, либо с массой дефектов.

Если гарантия на КП - несколько недель, лучше задуматься, стоит ли рисковать. В хорошем сервисе на капремонт дают гарантию не менее года. А менять коробку передач каждый месяц - очень накладно.

Плюс к этому, ненадежный узел может принести массу неприятностей автомобилисту. Например, неисправная коробка при попытке включить первую передачу может дать задний ход.

Эксперты также рекомендуют уточнить стоимость сопутствующих работ, которые предлагает при установке сервис. Если цена самой коробки в хорошем состоянии низкая, значит, скорее всего, ее монтаж будет дорогим. Но в любом случае устанавливать этот агрегат самостоятельно "в гараже" можно, если у вас есть богатый опыт.

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