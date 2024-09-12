ГАИ фиксирует снижние аварийности на российских дорогах

В России сокращается количество аварий, но растет число погибших в них. Данные Госавтоинспекции говорят о том, что за период с января по август этого года в России на 1,5% сократилось количество ДТП с пострадавшими относительно аналогичного периода 2023 года.

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Всего же за это время в стране произошло 83 200 аварий. Отмечается рост числа погибших в ДТП — до 8 900человек, что на 1,1% больше, чем за этот же период прошлого года. Но уменьшилось число раненых — до 104 тысяч человек (на 2,7%).

Среди видов происшествий лидируют столкновения транспортных средств, наезды на пешеходов и съезды с дорог. Самыми редкими авариями считаются наезд на гужевой транспорт (всего пять аварий), наезд на животных (623 случая) и наезд на дорожного рабочего или сотрудника ГАИ (680 случаев).

Активнее всего показатели аварийности растут в нескольких регионах — в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Костромской, Псковской, Калининградской областях и в Карелии. Но в некоторых регионах всё-таки аварийность снижается. Это касается Брянской области, Чечни, Башкирии, Карачаево-Черкесии и Севастополя.