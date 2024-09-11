Кроссовер Dongfeng Mage добрался до Беларуси

К белорусским дилерам модель уже поступила: она доступна как с гибридной силовой установкой, так и с обычным бензиновым двигателем DFM-Honda в связке с «роботом». В список оснащения входят русифицированная мультимедийная система, цифровая «приборка», панорамная крыша, климат-контроль и полуавтопилот второго уровня. Ранее сообщалось, что Mage появится и в России.

© Dongfeng

Mage в бензиновом варианте комплектуется 200-сильным турбомотором объемом 1,5 литра и семиступенчатым преселективным «роботом». Такой кроссовер разгоняется до 100 километров в час за 8,5 секунды. Гибридный Mage быстрее и мощнее — установка у него 292-сильная, а разгон с места до «сотни» занимает шесть секунд. Расходует гибрид пять литров топлива на 100 километров.

© Dongfeng

© Dongfeng

© Dongfeng

Для Mage в спецификации для белорусского рынка заявлены «теплые» опции — подогрев передних сидений и руля, обогрев лобового стекла, а также зоны щеток стеклоочистителей. Есть у кроссовера дистанционный запуск двигателя с ключа, светодиодная оптика, беспроводная зарядка, 13,2-дюймовый экран мультимедийной системы и 10,25-дюймовая цифровая панель приборов. Кресла оснащены электрорегулировками и функцией памяти.

Беларусь стала первым экспортным рынком для Mage на постсоветском пространстве. Однако модель фигурировала в планах Dongfeng и на российский рынок — она была заявлена для нашей страны еще осенью прошлого года.