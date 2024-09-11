Автомобили Solaris оказались менее популярными, чем исходные Hyundai

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 8 месяцев 2024 года было продано 7840 автомобилей марки Solaris, из которых абсолютное большинство — это седаны HS (7138 шт.). Таким образом, в месяц своих владельцев находит около тысячи машин.

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Если взять итоги докризисного 2021 года, когда марка Hyundai официально присутствовала на российском рынке, то результат одного только седана Solaris — 58 513. Таким образом, ежемесячный тираж модели составлял около 5000 штук.

Другим национальным бестселлером были кроссоверы Creta (ныне — Solaris HC). В 2021-м россияне приобрели 64 050 таких вседорожников, то есть каждый месяц из автосалонов уезжало примерно по 5300 автомобилей.

Что касается родственного семейства Kia Rio, то его результат трёхлетней давности — 78 539 экземпляров, а это — более 6500 проданных седанов и хэтчбеков ежемесячно. До этих показателей марке Solaris, мягко говоря, далеко.

Кстати, сервис краткосрочной аренды автомобилей BelkaCar приобрёл партию пятиместных седанов, собранных на бывшем заводе Hyundai. Первые машины успели появиться на дорогах Москвы.