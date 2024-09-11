Продажи электрокаров на крупнейшем рынке мира не оправдали ожиданий

Таиланд не первый год является центром производства и экспорта автомобилей, где доминирующее положение занимают японские Toyota Motor и Honda Motor, а теперь к ним присоединились китайские BYD и Great Wall Motor.

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Государственные инвестиции предполагают перевод до 30% производства на электромобили к 2030 году. Целесообразность этого под большим вопросом. В этом году продажи новых электромобилей составили 43 тысячи единиц и, по мнению экспертов, не достигнут показателя в сто тысяч единиц. Эти цифры отражают общую слабость автопрома Таиланда. За семь месяцев этого года производство автомобилей здесь сократилось на 17,28% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 886 069 единиц.

Здесь образовался замкнутый круг: падают продажи машин, замедляется их производство — с одной стороны, с другой — банки ужесточают условия кредитования на покупку электромобилей из-за высокой задолженности населения финансовым организациям. В начале недели было проведено исследование, которое утверждает, что средний уровень задолженности в Таиланде, который и без того является одним из самых высоких в Азии, достиг рекордного уровня из-за медленного экономического роста, низких доходов и высокой стоимости жизни.

Ассоциация электромобилей Таиланда не так давно провела переговоры с Банком Таиланда. Подробности встречи не были обнародованы, но после этого всем государственным банкам была разослана рекомендация выдавать больше автокредитов, но с учётом дохода семьи. И теперь основная группа автопроизводителей Таиланда, в которую входят крупные китайские и японские компании, стремится продлить сроки производства, установленные в правительственной программе стимулирования, которая гласит, что в этом году в Таиланде должно быть произведено такое же количество транспортных средств, которое они импортировали в период с 2022 по 2023 год.