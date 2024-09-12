Представлен Ineos Grenadier от Mansory: больше мощности и суровый облик

Германское тюнинг-ателье Mansory добралось до британского рамного внедорожника Ineos Grenadier и как следует его прокачало, что в целом соответствует новому вектору развития компании Ineos Automotive.

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Недавно мы рассказывали о том, что британская компания Ineos Automotive, выпускающая рамный внедорожник Grenadier, резко поменяла свои планы: она передумала выпускать новые, более доступные и более массовые модели и решила вместо этого сосредоточиться на роскоши — мол, будем выпускать меньше машин, но больше на них зарабатывать. Примером нового вектора развития стала щедро нафаршированная версия Detour внедорожника Grenadier. Специалисты Mansory вовремя подхватили роскошную эстафету Ineos и представили своё видение того, каким может быть эксклюзивный, но при этом не растерявший оффроудную харизму Grenadier.

Компания Mansory взяла для своего проекта бензиновую версию британского внедорожника с 3,0-литровой рядной «турбошестёркой» BMW (заводской индекс B58), в стоке она выдаёт 286 л.с. и 450 Нм. Специалисты Mansory снабдили двигатель BMW новой программой управления и новой, ярко звучащей системой выхлопа из нержавеющей стали, отдача в результате выросла до 350 л.с. и 560 Нм. Коробка передач (8-ступенчатый гидромеханический автомат ZF) и система постоянного полного привода остались стандартными. Как изменилась динамика внедорожника, Mansory не сообщает. Для ориентира скажем, что стоковый бензиновый Grenadier набирает первую «сотню» за 8,6 с, максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч.

В подвеску Mansory установила новые пружины, увеличившие дорожные просвет на 2 см, а стоковые колёса заменила на собственные ажурные диски Mansory FV.9, обутые в «зубастые» покрышки размерности 305/50 R 20. Пружины подвески и тормозные суппорты окрашены в цвет кузова (в данном случае — в белый), но заказчик может выбрать альтернативные цвета.

Новый внешний декор, как водится у Mansory, выполнен из углепластика, в комплект входят расширенный передний бампер со встроенными дневными ходовыми огнями и новый воздухозаборник под ним, объёмная накладка на основные фары и решётку между ними, декоративные накладки по бокам от фар и фонарей, расширенные колёсные арки, накладки на пороги, расширенный задний бампер, кофр для запаски, «люстра» в передней части крыши с четырьмя светодиодными круглыми фонарями, спойлер в задней части крыши с узкими светодиодными фонарями в тыловой части, четыре боковых светодиодных фонаря.

Салон полностью перешит нежной перфорированной кожей, на демообразце она окрашена в насыщенный розовый цвет, но каждый клиент, разумеется, может выбрать свой цвет из практически безграничной палитры. Двигатель теперь запускается не ключом, а поворотным тумблером на потолочной консоли. Сама потолочная консоль теперь выполнена из углепластика, этим же материалом декорированы центральная консоль, центральный тоннель, передняя панель, руль, дверные карты и даже педали. Дверные карты вдобавок получили светодиодную подсветку. Россыпь светодиодов также украшает потолок.

Все кресла оснащены подогревом и вентиляцией. Задний диван стал фактически двухместным, так как по центру установлен многофункциональный бокс-подлокотник с холодильником. Между передними креслами имеется свой холодильник. На пол уложены стёганые коврики от Mansory. Углепластиковые накладки на порогах с надписью Mansory оснащены подсветкой.

В общем, получилось дорого-богато, но не так круто, как у топовых Мерседесов G-класса от Mansory. Впрочем с «геликами» Mansory упражняется давно и безудержно, а с Ineos Grenadier работа только началась — интересно, что будет дальше.