BYD показала салон нового кроссовера Sea Lion 05

Паркетник получил типичный для свежих моделей компании интерьер. Полноценную презентацию проведут в ближайшее время.

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Внешность своего нового кроссовера Sea Lion 05 компания BYD продемонстрировала на прошлой неделе. А теперь опубликованы фирменные изображения салона. Напомним, паркетник является родственником модели BYD Song Pro, которую совсем скоро представят в рестайлинговом виде. Но если Song Pro относится к линейке Dynasty, то Sea Lion 05 пополнит семейство Ocean.

Как и предполагалось, пятиместный интерьер «пятерки» оформили в актуальном для современных моделей BYD стиле.

Внутри установили отдельные экраны приборки и мультимедийной системы. На центральном тоннеле – беспроводная площадка для зарядки смартфона и пара неприкрытых подстаканников, а также помещенные в круг «хрустальный» селектор коробки и физические клавиши. Круглыми же сделали и боковые дефлекторы обдува.

Что же касается экстерьера, то BYD Sea Lion 05 имеет вытянутые фары с интегрированными L-образными ДХО, безрамочную радиаторную решетку с горизонтальными полосками и «штрихами», единую плашку задних фонарей с «точечным» рисунком. Длина кроссовера составляет 4710 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1720 мм, колесная база – 2712 мм. То есть по своим размерам новинка близка к только что стартовавшему в Китае рестайлинговому Chery Tiggo 8 Plus.

BYD Sea Lion 05 является подзаряжаемым гибридом. В состав установки DM-i нового поколения входят бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 101 л.с. и 163-сильный электромотор. По информации китайских профильных СМИ, кроссовер получил батарею емкостью 18,3 кВт*ч, только на электротяге он сможет проехать примерно 93 км (вероятно, этот показатель рассчитан по циклу CLTC).

Ожидается, что полноценная премьера BYD Sea Lion 05 пройдет в Китае 23 сентября. Впоследствии кроссовер наверняка отправят на экспорт, при этом за пределами домашнего рынка ему могут присвоить другое имя.