У Mercedes-Benz появился партнер в разработке твердотельных аккумуляторов

Mercedes-Benz объединилась с Factorial для разработки твердотельных батарей, призванных значительно увеличить дальность хода электромобилей (EV) и снизить общие затраты. Компании объявили, что новая батарея, получившая название «Solstice», может увеличить дальность хода электромобиля на 80% при плотности энергии 450 Вт-ч/кг и будет готова к производству к концу десятилетия.

© Ferra.ru

Твердотельные батареи считаются «переломным моментом» для индустрии EV благодаря снижению риска возгорания и возможности создания более легких и недорогих автомобилей с большим запасом хода. Однако масштабирование производства оказалось сложной задачей. Factorial, поддерживаемая Mercedes, Stellantis и Hyundai, в настоящее время проводит испытания квазитвердотельной батареи, которая, как ожидается, появится на дорогах в 2026 году.

Solstice замещает жидкий электролит в обычных литий-ионных батареях на твердый аналог, что позволяет создавать более компактные, безопасные и экономичные аккумуляторные блоки.

Генеральный директор Factorial Сию Хуанг (Siyu Huang) подчеркнул потенциал снижения затрат не только на элементы батареи, но и на весь автомобиль за счет отказа от тяжелых систем охлаждения.