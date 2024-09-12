Что немцам смерть, то Китаю хорошо: Geely укореняется в Европе

Сегодня Geely открыла базу во Франкфурте, где планирует провести испытания 13 так называемых «новых энергетических автомобилей» (термин на китайском автомобильном рынке, обозначающий гибриды, электромобили и автомобили на водороде) для оценки их производительности и соответствия европейским стандартам сертификации.

«Это ещё не 100%», — ответил вице-президент Geely Auto Group Ли Чуаньхай на вопрос, намечено ли строительство завода в регионе. Хотя уже известна страна, где этот завод может быть открыт. Возможно, такая неопределённость связана с позицией правительства это страны, которая продиктована то ли экономическими причинами, то ли политическими.

Речь о Польше, правительство которой признаётся, что не считает Geely «идеальным партнером». Переговоры о совместном заводе по производству электромобилей в стране продолжаются, но, кажется, идут не так гладко, как хотелось бы китайской стороне. «У нас много возможностей», — сказал Ли, отвечая на вопрос о переговорах, отказавшись предоставить более подробную информацию.

Николас Аппельгрен, генеральный директор бренда Lynk & Co компании Geely в Европе, сообщил, что Geely ищет новые локации по всей Европе. В настоящее время китайский автопроизводитель продает в Европе только одну гибридную модель. Аппельгрен рассказал, что в октябре на итальянский рынок выходит китайский электромобиль. Но следующий свой электрокар производитель надеется выпустить уже в Европе, но конкретных сроков, когда это произойдёт, названо не было.

Своим решением Geely присоединяется к растущему числу китайских автопроизводителей, включая Chery и Great Wall Motor , которые планируют открыть местные заводы в Европе, поскольку Еврокомиссия планирует ужесточить торговые барьеры для импорта электромобилей из КНР.

Geely — второй по величине автопроизводитель Китая по объёму продаж, уступающий только BYD. Владеет Volvo Cars, имеет совместное предприятие с Renault, имеет доли в Aston Martin и Mercedes-Benz.