АвтоВАЗ запустил специальный кредит на покупку Lada Largus

Для Lada Largus появился кредит без первоначального взноса. Как стало известно редакции Quto, фирменная программа от «придворного» финансового партнёра автогиганта «Авто Финанс Банка» называется 20 Lada Free. При этом полная стоимость кредита составит от 20,057% до 25,585% годовых. Действовать особые условия будут только до конца сентября.

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Добавим, что Lada Largus пока пользуется весьма умеренным спросом со стороны наших соотечественников: по итогам августа своих владельцев нашли 1 507 представителей этого семейства. Для сравнения, Vesta разошлась тиражём 11 513 штук.

Выпуск модели возобновился минувшей весной, притом сборкой машины занялся завод «Лада Ижевск», где прежде делали Lada Vesta. В свою очередь, производство «Вест» перенесли на бывший «ларгусовский» конвейер — в Тольятти.

С 90-сильным 1,6-литровым мотором, 5-ступенчатой механической коробкой и в базовой версии Classic самая практичная модель российской марки стоит от 1 660 000 рублей. Фургон можно приобрести, заплатив дилеру 1 670 000.

И продолжая тему бюджетных машин. Автомобили Solaris оказались менее популярными, чем исходные Hyundai. В стране работают 78 дилерских центров, что торгуют продукцией нового бренда.