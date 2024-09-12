Названы самые доступные иномарки на российском рынке

Редакция Quto назвала самые доступные для покупки иномарок. Есть буквально 1,7 миллиона, а хочется пусть недорогую, но импортную машину? Притом новую! Редакция Quto, изучив собственный каталог моделей, готова ответственно заявить: за такие деньги приобрести вариант без пробега вполне реально. Например, пятидверку Livan X3 Pro, что является продуктом суббренда Geely.

© Quto.ru

Livan X3 Pro от 1 559 000 ₽

Открывает подборку кросс-хэтчбек Livan X3 Pro, что является одноклассником нашей «Гранты». Его длина — 4005 мм, а размер колёсной базы — 2480 мм. При этом дорожный просвет составляет вполне приличные 185 мм.

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью всего 103 л. с., зато мотору ассистирует вариатор, а не механическая коробка. Это удобно, если машина покупается для городской эксплуатации.

В базовой версии есть бесключевой доступ, круиз-контроль, камера заднего вида, 8-дюймовый тачскрин медиасистемы, встроенный видеорегистратор и кондиционер. Чего нет, так это подогрева сидений.

© Changan

Changan Alsvin от 1 650 000 ₽

У этого автомобиля не самое удачное название, но очень интересная цена. Поэтому данная модель, пожалуй, как никто другой претендует на звание вполне достойной альтернативы российской Lada Vesta.

В движение седанчик приводится 1,5-литровым безнаддувным мотором мощностью 107 л. с., с которым работает пятиступенчатая роботизированная коробка «мокрого» типа.

Правда, список базового оборудования довольно скромен: фронтальные подушки, система курсовой устойчивости, круиз-контроль, кондиционер да 7-дюймовый сенсорный дисплей по центру передней панели.

© МАЗ «Москвич»

«Москвич 3» от 1 700 000 ₽

Совсем недавно марка «Москвич» сменила ценовое позиционирование кроссовера 3, после чего модель подешевела: ещё год назад комплектация «Стандарт Плюс» стоила 2 131 000, а сейчас — 1 700 000 рублей.

Машина оснащается 136-сильным 1,5-литровым турбомотором и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Но, доплатив 70 000 рублей, можно заказать вариатор. Увы, но привод — только передний.

Стандартное оснащение включает климат-контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, мультимедийную систему, круиз-контроль, камеру заднего вида, электрический стояночный тормоз и даже люк.

© DFSK

DFSK 500 от 1 749 000 ₽

Новичок российского рынка. Это небольшой вседорожник длиной 4385 мм, который оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 116 л.с. и вариатором. Привод может быть только передним.

Имеются отделка сидений экокожей, бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, датчик света и камера заднего вида. Также заявлены 7-дюймовый тачскрин медиасистемы, система стабилизации и другое оборудование.

Так что, имея около 1 700 000 рублей, можно даже повыбирать из нескольких вариантов, а не сразу отправляться к дилеру марки Lada! А если увеличить бюджет, выбор станет намного интереснее.