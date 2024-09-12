Эксперт рассказал, что нельзя делать в дорожных пробках

В дорожных заторах особенно важно быть предельно внимательным и избегать действий, которые могут повысить риск возникновения аварии. Об этом "Российской газете" рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий.

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"В первую очередь, в пробках крайне не рекомендуется нетерпеливое и агрессивное вождение. В частности, резкое торможение и ускорение может привести к столкновению с другими автомобилями, а также вызвать неконтролируемый занос.

Во-вторых, крайне опасными нарушениями ПДД являются обгон по обочине и встречной полосе, которые нередко приводят к авариям.

Кроме того, повысить риск столкновения могут резкая смена полосы движения (если водитель в соседней полосе не успеет на это среагировать), а также несоблюдение дистанции.

Отмечу еще такую ошибку, как некорректное использование тормозов: постоянное нажатие на педаль тормоза в дорожных заторах приводит к перегреву тормозных колодок и снижает их эффективность. Наряду с этим не рекомендую торможение в "пол" в момент остановки, так как это может привести к резкому удару, если водитель в автомобиле позади вас не успеет среагировать.

Среди других опасных маневров, которые способны привести к аварии, стоит назвать частые повороты руля. Не рекомендую часто менять направление движения, так как это может спровоцировать ДТП", - отметил специалист.

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