Volkswagen подтвердил выпуск дешевого кроссовера

Концерн Volkswagen подтвердил, что в рамках масштабного обновления и пополнения латино-американской линейки моделей до 2028 года, будет выпущен субкомпактный кроссовер, известный ранее как Project 246. Название не раскрыли, но показали первый официальный тизер.

© Российская Газета

Что известно. Во-первых, модель станет пятой в бразильском портфолио кроссоверов после T-Cross, Nivus, Taos и Tiguan.

Во-вторых, сообщили, что имя новинки будет состоять из пяти букв.

Третье - автомобиль спроектирован в Бразилии и будет выпускаться здесь же. Ранее сообщалось, что за основу была взята модульная платформа MQB, а ожидаемая длина авто - около четырёх метров.

По предварительной информации, новый SUVW (так каламбурят пиарщики, скрещивая SUV и VW) получит литровый турбомотор, который, стало быть, сможет работать и на популярном в Бразилии этаноле, а в пару ему определят 5-ступенчатую МКП и 6-диапазонный "автомат".

Четвёртое, что стало известно в официальном порядке, - дебют состоится в 2025 году.