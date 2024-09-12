Названы автомобили, которые подешевели больше всего в 2024 году

Эксперты банков "ВТБ", "Открытие" и компании "Автомаркетолог" проанализировали динамику цен на подержанные автомобили в 2024 году и рассказали, какие из них дешевели больше остальных. Результаты исследования приводит газета "Известия".

Лидерами по скорости снижения цены оказались люксовые авто и спорткары: с января по июль стоимость упала на 15% - до средней цены 14,38 млн рублей.

Также тенденция к снижению зафиксирована аналитиками в сегменте бизнес-класса: - 3% - до 6,17 млн рублей.

Наибольший рост показали автомобили А-класса: за семь месяцев 2024 года стоимость на них выросла на 80% - до 2,48 млн рублей. До 6,6 млн рублей выросла стоимость минивэнов - + 54% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Средняя цена на легковой авто по рынку - 3 млн рублей, что 6% больше, чем в прошлом году. Эксперты полагают, что в дальнейшем стоимость машин будет расти из-за корректировки прайс-листов на модели Lada и их увеличение в общей доле продаж в сегменте новых авто, а также из-за повышения ставки утильсбора.