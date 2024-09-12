Volkswagen рассекретил новый кроссовер Tayron

Рассекречен Volkswagen Tayron, который заменит Tiguan Allspace в Европе. К запуску в Европе готовится новый кроссовер Tayron — премьера состоится 10 октября. Модель, построенная на платформе MQB Evo, будет предложена с электрифицированными силовыми установками и станет заменой трехрядному Tiguan Allspace. Позже Tayron доберется и до США, но там он будет продаваться как Tiguan 2025 года.

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В многочисленных кроссоверах Volkswagen легко запутаться, и с появлением Tayron в Европе разобраться в них станет еще сложнее. Дело в том, что модель с названием Tayron продается в Китае с 2018 года, она является ближайшим родственником Skoda Kodiaq и выпускается СП FAW-Volkswagen. В прошлом году Тайрону решили присвоить глобальный статус и заменить им длиннобазный Tiguan, который на разных рынках имеет приставку L либо Allspace.

Весной 2024-го в КНР был представлен Tayron L — тот самый глобальный кроссовер, обещанный европейцам и американцам. Сейчас же Volkswagen поделился первыми тизерными изображениями варианта для Европы, и он, что логично, повторяет китайский Tayron L, вот только приставку L не получил. В США же эта модель станет новым Тигуаном.

© Volkswagen

© Volkswagen

На тизерах можно рассмотреть графику передней оптики, анимированный задний фонарь во всю ширину кузова и подсвечивающуюся эмблему Volkswagen.

Европейский Tayron превзойдет по длине и окажется просторнее снятого с производства Tiguan Allspace, а позиционироваться будет между стандартным Тигуаном и «старшим» Touareg. Если предположение о том, что Tayron для Европы полностью повторяет китайский Tayron L верное, то это значит, что длина кроссовера составит 4,68 метра — это на 13 сантиметров больше, чем Tiguan.

Спецификации для Европы пока не рассекречены, однако с большой вероятностью новинка получит как «мягкогибридные» силовые установки, так и плагин-гибридную модификацию.

В Китае же для Tayron L заявлены двигатели объемом 1,5 (160 сил) и 2,0 литра в двух вариантах форсировки: на 186 или 220 лошадиных сил. Полный привод положен самым мощным вариантам, семиступенчатый преселективный «робот» безальтернативен. В продажу модель еще не поступила.