Назван мотор Chevrolet с ресурсом 500 тысяч км

Эксперт журнала "За рулём" Игорь Кацубо рассказал о выносливом двигателе, который устанавливался на массовые модели Chevrolet и Daewoo, которые в обилии представлены на вторичном рынке.

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Это мотор B15D2 объемом 1,5 литра и мощностью 105-107 л.с., встречающийся на таких моделях, как Daewoo Gentra (бывший Chevrolet Lacetti) и Chevrolet Cobalt (бывший Chevrolet Aveo).

Ожидаемый ресурс - полмиллиона километров. При этом у двигателя алюминиевый блок, работа клапанов обеспечивается гидротолкателями, отсутствуют фазовращатели, привод распредвалов цепной.

Эксперт отмечает, что цепь при спокойном вождении придётся заменить один раз: "И это сегодня кажется невероятным".

Накануне "РГ" рассказала о выносливом двигателе Toyota, который также может пройти 500 тысяч км.