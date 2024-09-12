Эксперт советует не покупать дешевые запчасти на Kia и Hyundai

Эксперт Соловьев советует не покупать дешевые запчасти на Kia и Hyundai.

© За рулем

Минпромторг дополнил перечень разрешенных товаров для параллельного импорта автозапчастями и компонентами брендов Kia и Hyundai. В связи с этом ожидается массовый импорт запчастей для популярных в России корейских марок, что может существенно повлиять на их цены.

Автоэксперт и автоблогер Евгений Соловьев предполагает, что запчасти могут стать более доступными, что, в свою очередь, приведет к снижению цен. Однако он также предупреждает о возможности увеличения количества контрафактной продукции. Поэтому советует владельцам автомобилей Kia и Hyundai не стремиться к дешевизне и продолжать приобретать запчасти у проверенных поставщиков.

Автоблогер Сергей Логинов, в свою очередь, отмечает, что поставки этих запчастей будут осуществляться все равно через посредников. Это неудивительно, поскольку в Россию в настоящее время запчасти практически не поставляются напрямую. И ремонтировать корейские машины проще и дешевле для их владельцев не станет.