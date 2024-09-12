В России замечен в продаже новый Peugeot 5008

Несмотря на уход Peugeot, в Россию привезли новую модель 2024 года. В продаже появился Peugeot 5008 второго поколения — первая партия машин 2024 года выпуска, ввезенная в страну без согласия со стороны французского автопроизводителя, уже поступила к дилерам. Поставки организовала компания «Автомобильные технологии», которая владеет заводом в Калужской области, производящим Citroen C5 Aircross, пишет «Авто.ру». На сайте peugeot-rus.ru цены на Peugeot 5008 стартуют с отметки 4,2 миллиона рублей.

© Motor.ru

Трехрядный Peugeot 5008 предложен в России со связкой 1,8-литровой бензиновой «турбочетверки» мощностью 211 лошадиных сил и восьмидиапазонного автомата, привод у кроссовера передний. Заявленное время разгона до «сотни» — 10,5 секунды, максимальная скорость — 220 километров в час, а расход топлива — 7,3 лита на 100 километров. Салон рассчитан на семь человек.

© peugeot-rus.ru

© peugeot-rus.ru

© peugeot-rus.ru

На выбор предложены две комплектации: базовая Flagship за 4,2 миллиона рублей и топовая GT, которая обойдется в 4,7 миллиона.

Из оснащения есть шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система адаптации к дорожному покрытию, светодиодная оптика, датчики света и дождя, а также электропривод багажной двери, камеры кругового обзора, парковочные датчики спереди и сзади и двухзонный климат-контроль. В салоне установлена цифровая панель приборов, есть 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, сиденья отделаны кожей, предусмотрена и панорамная крыша.

Peugeot 5008 GT отличается 19-дюймовыми колесными дисками, у него LED-фары с автоматическим переключением ближнего света на дальний и передние кресла с функцией массажа. Выбрать можно один из трех цветов кузова: черный и серый бесплатные, а вот за белый «перламутр» придется доплатить 35 тысяч рублей.

Помимо 5008-го, в России представлены еще несколько моделей Peugeot — это кроссоверы 2008 и 4008. Рекомендованная стоимость первого начинается от 2 999 000 рублей, второго — от 3 899 000 рублей. К поставкам этих автомобилей в Россию европейский автопроизводитель отношения не имеет, их возят параллельными путями.