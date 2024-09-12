Эксперт назвал самую надежную версию Chery Tiggo 4 за 1,5 млн рублей

Эксперт журнала "За рулём" Сергей Зиновьев рассмотрел представленные на вторичном рынке Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro и назвал самые выносливые версии китайских паркетников, которые можно купить в пределах 1,5 млн рублей.

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Самый беспроблемный выбор - 113-сильный атмосферник объёмом 1.5 литра с чугунным блоком, гидрокомпенсаторами и распределённым впрыском. Двигатель выдерживает 400 тысяч км, цепь ГРМ - тысяч на сто меньше.

"После 100 тысяч км пробега хандрят фазорегуляторы, и система вентиляции картера когда-нибудь засорится", - говорит эксперт Зиновьев.

Рассматривать покупку стоит преимущественно с МКП, потому что альтернативный вариатор надёжностью не отличается и может сломаться ещё до 100 тысяч км.

Также Chery Tiggo 4 представлен с атмосферным SQRD4G20 2.0 (122 л.с.) с блоком из алюминия и турбоагрегатом SQRE4T15B 1.5 (147 л.с.) с чугунным блоком. Каких-то системных жалоб на них нет, но пока, отмечает эксперт, статистика поломок скудна в принципе.

Наддувный можно купить с немецким 6-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями, но его надёжность ставится под сомнение, хотя именно с ним "Тигго 4" по-настоящему едет.

Из других недостатком отмечены тонкое ЛКП, отказы по электрике и электронике, плохая адаптация центрального дисплея к морозам, не выполняющие свою функцию уплотнители, качество запчастей.

Цены на Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro варьируются от 1,5 до 1,95 млн рублей. Купить, например, кроссовер с атмосферником и МКП можно в среднем за 1,51 млн рублей. За те же деньги есть альтернативы в лице Changan CS35 Plus, Geely Coolray, Hyundai Creta, Renault Duster.

Цена на новый Chery Tiggo 4 Pro, который готовится к рестайлингу на российском рынке, - от 2,12 до 2,64 млн рублей.