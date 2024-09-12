Вспоминаем историю инкассаторских машин

«За рулем» рассказал историю инкассаторских машин и какими они стали сегодня.

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Первые автомобили, специально предназначенные для перевозки ценностей, появились в США, а точнее, в Чикаго в 1920-х годах. Серийные автобусы защищали от нападения грабителей стальными листами и решетками.

Служба инкассации при Госбанке СССР была создана в 1939 году, но в Советском Союзе на инкассаторов нападали редко, поэтому особого внимания бронированию машин не уделялось. Все изменилось с появлением первых коммерческих банков. Именно тогда стали массово закупать бронеавтомобили различных зарубежных компаний, например, германской Eurocom или Armet Armored Vehicles Inc. Ltd., имеющей собственные производства в США и Канаде. Первые бронеавтомобили российской разработки появились в начале 1990-х годов.

Именно в лихие девяностые на машины такого рода возник большой спрос. Главная задача бронеавтомобиля – как можно скорее увезти с места нападения. Потому у колес есть специальный пластиковый каркас, позволяющий в случае прострела шины оставаться на ходу, а не ехать на диске. Особенность инкассаторских машин – бронированный кузов. Согласно общемировым стандартам, существует семь степеней защиты, где первый уровень – это обычная гражданская машина, а «семерка» – бронеавтомобиль для президента.

Машины для инкассации бронируют, как правило, по третьему или четвертому классу защиты. Он может защитить от выстрелов из пистолета, ружья и даже автомата Калашникова. В нашей фотоподборке – самые необычные и самые массовые машины, которые перевозили или перевозят ценности не только по дорогам нашей страны.