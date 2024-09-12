Exeed TXL лидирует в рейтинге самых популярных в сегменте до 5 млн

Назван самый популярный новый автомобиль в России по цене до 5 миллионов. Новые автомобили стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей в последние два года занимают больше трети рынка новых машин. Самыми популярными марками сегмента в России стали Exeed, Geely и Chery.

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В этом году лидером среди самых популярных моделей стал Exeed TXL, средняя стоимость которого за восемь месяцев составила 4,33 миллиона рублей. Далее идут Jaecoo J7 (3,55 миллиона), Exeed LX (3,45 миллиона), Geely Monjaro (4,66 миллиона) и Tank 300 (4,52 миллиона), сообщают «Известия».

С шестого по десятое место расположились Changan Uni-K (4,21 миллиона рублей), GAC GS8 (4,34 миллиона), Chery Arrizo 8 (3,36 миллиона), Jetour T2 (3,99 миллиона) и Geely Atlas (3,49 миллиона).

Аналитики отмечают, что около 83% предложений в данном сегменте принадлежит кроссоверам, 9% приходится на седаны, а 4,5% — на пикапы.

Накануне стало известно, историей какой машины россияне интересуются больше всего. Лидирует в этом рейтинге Volkswagen Tiguan, доля запросов которого составила 3,57%. Совсем немного отстаёт Kia Sportage — 3,52%. На третьей позиции запросы по Toyota RAV4 — 3,04%. Замыкают пятёрку Renault Duster и Nissan Qashqai, на долю которых пришлось 2,85% и 2,83% запросов соответственно.