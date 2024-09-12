Автослесарь раскрыл ошибки водителей, способные уничтожить катализатор

Для долгой службы каталитического нейтрализатора важно качество топлива на АЗС.

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Современные автомобили оборудованы каталитическими нейтрализаторами, которые в народе часто называют катализаторами – устройствами, которые уменьшают содержание вредных веществ в выхлопных газах. Этот элемент требует замены в соответствии с установленным регламентом, но некоторым водителям приходится делать это чаще из-за своих ошибок, рассказали на одном из автосервисов.

Замена нейтрализатора обходится недешево, поскольку для его производства используются дорогие редкоземельные металлы. Как правило, катализатор рассчитан на пробег в 200 тысяч километров и больше при условии правильного обслуживания и ухода за автомобилем. Один из ключевых факторов – качество используемого топлива.

Рекомендуется заправляться на проверенных АЗС и использовать топливо, соответствующее требованиям двигателя конкретного автомобиля. Экономия в 2-3 рубля за литр и заправка на сомнительных станциях могут привести к разрушению катализатора, а его частицы даже попасть в двигатель. Не менее важна и своевременная замена топливного фильтра. Хотя топливо с АЗС может быть качественным, в бак могут попасть посторонние частицы, которые фильтр задерживает.

Поэтому его следует менять как минимум раз в 30 тысяч километров. Также стоит помнить, что и чрезмерное использование присадок способно навредить вашему автомобилю. Например, не стоит злоупотреблять присадками и регулярно использовать топливо с высоким октановым числом, если ваш двигатель этого не требует. Если двигатель предназначен для АИ-95, то именно это топливо и нужно использовать, добавляя присадку не чаще, чем раз в 10-20 тысяч километров, чтобы улучшить его работу.