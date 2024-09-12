BMW M5 Touring получил комплект деталей M Performance

Для универсала BMW M5 Touring подготовили комплект фирменного тюнинга. В набор вошел диффузор, сплиттер, насадки на выхлопные патрубки, сделанные из микса титана и углерода, крышка топливозаливной горловины из CFRP-пластика и арамидная насадка антенны-плавника. В силовой установке ничего нового. Она гибридная, с комбинированной отдачей 727 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

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Компания BMW подготовила для нового M5 Touring набор деталей Original BMW Accessories, которые добавят универсалу индивидуальности и, возможно, визуально сделают его более легким. Все компоненты изготовили из армированного углеволокном пластика, кроме крышки антенны — она арамидная. В комплект вошел задний диффузор, углерод-титановые насадки на выхлопные патрубки, аэродинамические «лезвия», сплиттер, корпуса боковых зеркал и декали Frozen Black.

© BMW

© BMW

К тому же для M5 Touring можно заказать углепластиковую крышку топливозаливной горловины, коврики M Performance с декоративной прострочкой, чехол для ключа из кожи и алькантары, а также чехлы для колес с усиленными ручками. Изменений по технике не предусмотрено, так что универсал останется при битурбодвигателе V8 4.4, электромоторе и тяговой батарее номинальной емкостью 22,1 киловатт-часа, которые обеспечивают отдачу 727 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента.

© BMW

В трансмиссии гибрида используется восьмидиапазонный автомат, привод у M5 Touring полный M xDrive с активным задним дифференциалом. Уже в базе есть адаптивные амортизаторы и подруливающий механизм задних колес. На разгон до «сотни» пятидверка тратит 3,6 секунды (на 0,1 с. больше седана). Максимальная скорость — 250 либо 305 километров в час.