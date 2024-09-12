Stellantis инвестирует в заводы США, чтобы модели с ДВС

Общая сумма вложений превысит 406 млн долларов, её распределят между тремя заводами корпорации, которые расположены в Мичигане.

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Многие производители, ранее планирующие перейти на разработку и выпуск только электромобилей, сейчас пересматривают свои стратегии развития, возвращая в них более длительную работу как с гибридными установками (разной степени «озеленения»), так и с просто двигателями внутреннего сгорания. Дело в том, что компании столкнулись с недостаточно высоким спросом на «электрички»: большинство клиентов по-прежнему делают выбор в пользу моделей с ДВС. В этом списке оказался и мультибрендовый автогигант Stellantis.

﻿Теперь в корпорации рассказали о планах по инвестированию более 406 млн долларов в три предприятия, которые расположены в штате Мичиган (США). В список вошли: сборочная площадка в Стерлинг-Хайтс, моторный завод в Данди и предприятие в Уоррене.

Основную часть вложений – 235,5 млн долларов – получит сборочная площадка в Стерлинг-Хайтс, где наладят выпуск «электропикапа» Ram 1500 REV. Напомним, его официальный дебют состоялся в рамках автосалона в Нью-Йорке в 2023 году, в продажу на американском рынке он поступит ближе к концу текущего года. Этот грузовик базируется на модернизированной платформе STLA Frame, его оснастили двухмоторной установкой, подробнее о которой мы рассказывали ранее.

Здесь же будет налажено производство ещё одной версии пикапа – Ram 1500 Ramcharger. Его «начинка» включает в себя тяговую батарею ёмкостью 92 кВт*ч, два электромотора совокупной мощностью 672 л.с. (максимальный крутящий момент – 833 Нм), а также двигатель V6 объёмом 3,6 литра, помогающий в работе генератору (механической связи с колёсами у него нет). Максимальный паспортный запас хода у такого грузовика равен 1110 км.

Завод в Уоррене получит 97,6 млн долларов. Средства пойдут на организацию производства на площадке «электрифицированного Jeep Wagoneer». В компании не рассказали подробнее о технике внедорожника. Ранее глава марки Антонио Филоса сообщал о том, что Wagoneer 4xe частично позаимствует «начинку» у модели Ram 1500 Ramcharger, при этом у такого SUV будет аккумулятор меньшей ёмкости и запас хода поскромнее.

Известно, что электрифицированный Jeep Wagoneer станет одной из четырёх моделей направления Jeep EV, которые выйдут на глобальный рынок до конца 2025 года. Сообщается, что такие машины будут выпускаться одновременно с версиями Jeep Wagoneer, Wagoneer L, Grand Wagoneer и Grand Wagoneer L, которые в движение приводят ДВС.

Моторному заводу в Данди достанется свыше 73 млн долларов инвестиций от Stellantis. Деньги будут потрачены на переоборудование для сборки, сварки и тестирования компонентов для платформ STLA Frame и STLA Large. Кроме того, здесь же наладят выпуск двигателя GME-T4 EVO, который будет представлен позднее в текущем году, а также новой турбочетвёрки объёмом 1,6 литра с непосредственным впрыском топлива. В компании отметили, что он может войти в состав гибридных установок (HEV), автомобили с которыми появятся в продаже в 2025 году.

Недавно стало известно о том, что Jeep Wagoneer S может задержаться на старте при выходе на американский рынок: в компании хотят убедиться, что его качество будет на должном уровне.