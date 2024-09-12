Tesla готовит презентацию нового роботакси в октябре

Tesla проведет масштабное мероприятие 10 октября, где представит свои роботакси и, возможно, покажет новые технологии.

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Tesla готовится к долгожданной презентации роботакси, которая состоится 10 октября в Лос-Анджелесе. Акционеры компании могут поучаствовать в лотерее, чтобы посетить это событие. Регистрация уже открыта, а итоги будут подведены на неделе, начиная с 23 сентября, сообщает SPEEDME.RU.

Это мероприятие станет одним из ключевых в истории Tesla, ведь Илон Маск объявил о новой стратегии компании, сосредоточенной на выпуске автономных такси. Ранее презентация была запланирована на август, но теперь Tesla арендовала студии Warner Bros. в Бербанке, где пройдет грандиозное шоу.

Ожидается, что Tesla покажет прототипы роботакси, а также продемонстрирует другие новинки, такие как роботы Optimus. Вдобавок, по слухам, компания представит беспроводное зарядное устройство для электромобилей, которое станет важной частью инфраструктуры для будущих роботакси.