Jeep Avenger не прошел тест Euro NCAP

Jeep Avenger получил всего 3 звезды на тестах безопасности Euro NCAP, в то время как Audi Q6 e-tron и Subaru Crosstrek удостоились высшей оценки.

© Wikimedia Commons

Последние результаты тестов безопасности Euro NCAP стали неприятным сюрпризом для Stellantis: их кроссовер Jeep Avenger получил лишь три звезды. Это особенно удивительно, учитывая, что большинство новых моделей без проблем получают пять звёзд, как, например, Audi Q6 e-tron и Subaru Crosstrek, которые также участвовали в тестах, сообщает 32cars.ru.

Несмотря на то, что Jeep Avenger был удостоен звания «Европейский автомобиль года 2023» и получил положительные отзывы за свой дизайн, его показатели безопасности оказались не на высоте. Модель показала средние результаты: 79% за защиту взрослых пассажиров, 70% за безопасность детей, но всего 59% за защиту уязвимых участников дорожного движения и 53% за системы помощи водителю.

Основными недостатками стали низкий уровень защиты детей при боковом ударе и отсутствие системы обнаружения присутствия детей, которую уже предлагают конкуренты. В то же время модели от Audi, Ford и XPENG показали отличные результаты, получив пять звёзд за безопасность.