Porsche отзывает Taycan из-за ошибки с фарами

Некорректное ПО фар европейского стандарта привело к отзыву Porsche Taycan в США. Проблема влияет на работу стояночных огней.

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Porsche объявила об отзыве части электромобилей Taycan 2024 года из-за проблемы с модулями управления фарами. Программное обеспечение, предназначенное для европейского рынка, было ошибочно установлено на модели, проданные в США. Хотя основные функции фар остаются в норме, неправильная работа стояночных огней может снизить видимость автомобиля и повысить риск аварий, сообщает 32cars.ru.

Проблема обнаружена в апреле 2024 года и связана с поставщиком ZKW Lichtsysteme GmbH. Решение заключается в обновлении программного обеспечения, которое будет установлено через диагностический порт. Это далеко не первая сложность для Taycan: в начале года Porsche уже сокращала производство из-за снижения спроса, особенно на домашнем рынке Германии после отмены субсидий на электромобили.