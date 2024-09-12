Citroen C5 X обзавелся спецверсией для японских меломанов

Французская марка Citroen, принадлежащая корпорации Stellantis, представила в Японии спецверсию Auditorium Edition кросс-лифтбека Citroen C5 X с высококлассной аудиосистемой от японской компании Bewith.

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Citroen C5 X для японского рынка имеет в «базе» недурную аудиосистему с восемью громкоговорителями, а гибридной топ-версии положена «музыка» класса HiFi, у которой уже десять динамиков, в том числе один сабвуфер. Но, как говорится, нет предела совершенству: для особо взыскательных по части звука клиентов подготовлена версия Auditorium Edition с компонентами Bewith. В комплект входят два твитера диаметром 25 мм и четыре основных двухполосных динамика диаметром 165 мм. Динамики изготовлены из алюминия и магния и крепятся к литым алюминиевым рамкам, которые подавляют лишние вибрации и делают звук более чистым.

Интересно, что стоит Citroen C5 X Auditorium Edition столько же, сколько базовый Citroen C5 X Max с 1,6-литровым бензиновым турбомотором (180 л.с., 250 Нм), 8-ступенчатой гидромеханической АКП и передним приводом — 5 689 500 японских иен (3,68 млн рублей в переводе по текущему курсу), при этом стоимость аудиосистемы Bewith оценивается в 300 000 иен (195 000 рублей), то есть японский покупатель, по сути, получит её в подарок.

Аттракцион неслыханный щедрости марки Citroen в Японии связан, вероятно, с её бедственным положением на местом рынке: с января по август текущего года продажи Citroen в Японии, по данным ресурса BestSellingCarsBlog, составили всего 1905 автомобилей (-47,7% по сравнению с АППГ). Целесообразность присутствия на рынке с таким объёмом продаж вызывает большие сомнения, поэтому мы не удивимся, если марка Citroen скоро свернёт работу в Японии, как сделала это недавно в Австралии.

Другие бренды Stellantis, официально представленные в Японии, тоже чувствуют себя неважно: Jeep с января по август продал 6023 автомобиля (-23,2%), Peugeot — 3457 (-37,1%), Fiat — 2898 (-3,8%), Maserati — 807 (-12,3%), Alfa Romeo — 672 (-43,2%), DS — 322 (-53,3%). Единственная марка, демонстрирующая рост, это Abarth: за тот же период она продала 1241 автомобиль (+32,3%). С учётом нишевого статуса Abarth такой результат можно назвать выдающимся. Лучше всех среди неяпонских марок в Японии чувствует себя Mercedes-Benz: с января по август продано 34 139 машин (+4,9%).