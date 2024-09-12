Новые дороги на российском юге сократят время поездок в Крым и на Азовское море

На Юге России планируется в ближайшие годы реализовать новые крупные автодорожные проекты, которые повысят доступность Азово-Черноморского региона для автомобилистов и сократят время в пути на некоторых участках в несколько раз.

Сформирован маршрут автодорожного кольца вокруг Азовского моря, его протяженность составит 1400 километров, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на X Форуме дорожных инициатив "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"После завершения работы по капитальному ремонту и реконструкции строительства автомобильных дорог на маршруте вокруг Азовского моря время в пути сократится на пять часов и в три раза увеличится пропускная способность на всех участках", - рассказал Марат Хуснуллин.

"Азовское море является нашим внутренним морем, поэтому приоритетной задачей является создание автодорожного кольцевого маршрута вокруг него", - сказал вице-премьер. Сейчас транспортный поток на этом направлении растет. Маршрут становится популярным среди автомобилистов как альтернативный вариант, чтобы попасть в Крым.

Сейчас подготовлена отдельная программа работы, учитывающая модернизацию маршрута вокруг Азовского моря со строительством обходов в населенных пунктах и расширением узких мест. В нее входит строительство обходов Мариуполя, Азовского, Джанкоя, Гвардейского. Также программой предусмотрено увеличение количества полос движения.

В этом году планируется взяться за разработку новых участков дороги М-4 "Дон", которую планируется продлить до Сочи. "В прошлом году компания "Автодор" уже приступила к строительству обхода Адлера. Реализацию следующих этапов проекта планируем начать в этом году", - сообщил Хуснуллин. Сегодня определяются подходы по реализации проекта. Проработаны этапы строительства с учетом приоритетности и возможностей финансирования, отметил Хуснуллин.

Проект очень сложный из-за рельефа местности. Однако он несет большие перспективы для развития региона. Его реализация позволит сократить время в пути от Джубги до Адлера с семи до полутора часов.

Одной из важных задач председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко называет расширение дороги М-4 "Дон" от Горячего Ключа до Джубги. Он отмечает, что этот участок можно назвать одним из самых напряженных, где затруднения в движении происходят каждые выходные из-за сужения дороги.

Из-за ограничений работы аэропортов на юге страны и развития внутреннего туризма трафик на дорогах юга растет в среднем на 10% ежегодно, сообщил Петушенко. Фактически на поездку от Горячего Ключа в Краснодарском крае до Сочи автомобилисты тратят 10-12 часов, хотя расстояние составляет всего 260 километров.

"Строительство дороги даст мощнейший толчок развитию Черноморского побережья и всех ближайших регионов", - считает Хуснуллин. Градостроительный потенциал в зоне протяжения дороги составит более 50 млн квадратных метров.

Новые дороги планируется построить к новым курортам, которые реализуются в рамках федерального проекта "Пять морей". Хуснуллин уточнил, что речь идет о курортах "Приморск" на Азовском море, "Золотые пески России" и "Крымская Ривьера" в Крыму, а также "Новая Анапа" и "Абрау-Дюрсо" на Черноморском побережье в Краснодарском крае и "Турьев Хутор" в горном кластере Сочи. Также ведется проработка автодорожного сообщения между горнолыжными курортами "Красная Поляна" и курортами "Архыз" и "Лагонаки".

В конце этого года планируется обеспечить и бессветофорный проезд от Санкт-Петербурга до Севастополя. Это будет сделано за счет открытия движения по участку дороги А-289, соединяющему трассу М-4 "Дон" и Крымский мост.

В России сейчас растет внутренний туризм, к 2030 году число туристов вырастет до 28 млн человек в год. Развитие курортов напрямую связано с созданием туристической инфраструктуры.

Сейчас на Национальном туристическом портале путешественники могут найти более 50 автомобильных туристических маршрутов по 49 регионам, сообщил заместитель директора департамента развития туризма минэкономразвития Константин Городилин. И еще 120 маршрутов находятся в работе. Это позволяет автомобилисту заранее спланировать, где он может остановиться, поесть, переночевать и что посмотреть в пути.

Продление трассы М-4 "Дон" до Сочи позволит сократить время в поездках по Черноморскому побережью, а в конце года будет обеспечен бессветофорный проезд от Санкт-Петербурга до Севастополя

"Сегодня юг России и Приазовье формируют Азово-Черноморский кластер, в состав которого входят девять субъектов, семь из которых имеют выход к Черному и Азовскому морям, а еще два, Луганская Народная Республика и Адыгея, находятся в непосредственной зоне тяготения и являются важнейшими экономическими, культурными, туристическими и промышленными центрами с большими возможностями для роста", - сказал Хуснуллин.

Он обратил внимание, что направление развития макрорегиона в большей степени задает именно туристическая отрасль с множеством морских и горных курортов. И значительную роль в ее стабильной работе играет транспортная инфраструктура, которая важна для комфорта как местных жителей, так и туристов.

На автомобилях по всей стране путешествуют ежегодно около 20 млн человек.