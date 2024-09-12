Электрический Ford Explorer прошел краш-тест Euro NCAP и набрал пять звезд.

© За рулем

Европейская независимая организация Euro NCAP проверила безопасность электрокроссовера Ford Explorer нового поколения. Защиту взрослых пассажиров и водителя эксперты оценили в 89%, детей – в 86%, а пешеходов – в 80%. Системы помощи автомобилисту набрали 72%. В итоге автомобилю присвоили пять звезд безопасности.

При всех видах столкновений Ford Explorer продемонстрировал высокий уровень защиты водителя и пассажиров. Для пешеходов наибольшую опасность представляют боковые стойки и область капота, отмечают эксперты. Электрический Ford Explorer дебютировал в 2023 году.

Автомобиль собран на базе Volkswagen. Он создан на основе немецкой платформы MEB. Ранее сообщалось, что знакомый, надежный «европеец» вернулся в Россию по цене Lada Vesta.