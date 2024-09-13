Citroen C5 X вернулся в Россию и подешевел на 550 тыс. рублей за год

<p>Популярный кроссовер <strong>Citroen C5 X </strong>вернулся на российский рынок, и теперь его можно приобрести у официальных дилеров по сниженной цене — <strong>от 4,35 млн рублей</strong>. Новая версия 2024 года порадует улучшенным дизайном, высоким уровнем комфорта и передовыми технологиями. Модель предлагается в комплектации <strong>Shine</strong>, которая включает всё необходимое для безопасности и удобства водителя и пассажиров, сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-68783-stilnyj-liftbek-krossover-opjat-v-rossii-on-sbrosil-tselyh-550-tys-rublej-za-god" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU.</a></p><p>Под капотом у Citroen C5 X 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью <strong>175 л.с., </strong>который работает в паре с автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен передним приводом и подвеской <strong>Citroen Advanced Comfort </strong>с тремя режимами езды. Объем багажника составляет 545 литров, что делает его удобным для повседневного использования.</p><p>В комплектацию Shine входят двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 12-дюймовым сенсорным экраном, обогрев сидений, <strong>беспроводная зарядка</strong> для смартфона, а также камера кругового обзора и <strong>проекция </strong>информации на лобовое стекло. Интерьер выполнен в <strong>коже Claudia</strong>, с вентиляцией и массажем сидений, а также декоративными вставками под дерево для дополнительной элегантности.</p><p>Несмотря на клиренс в<strong> 179 мм, </strong>который увеличивает проходимость автомобиля, Citroen C5 X оснащен только передним приводом. Однако модель компенсирует это высоким уровнем <strong>комфорта</strong> и технологичными функциями, такими как мониторинг слепых зон, активное торможение и интеллектуальный круиз-контроль.</p>