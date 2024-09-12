В Москве соберутся эксперты из области цифровизации транспорта

В Москве пройдёт II международный форум «Цифровая транспортация». В этом году технологический кластер «Ломоносов» соберёт более трёх тысяч лидеров отрасли, представителей государства, молодых специалистов и студентов профильных вузов. Основная часть деловой программы будет сосредоточена на реальных достижениях индустрии за прошедшее время. Кроме того, участники определят ближайшие задачи цифровой повестки.

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Кроме многочисленных панельных дискуссий, участники форума смогут посетить выставку поставщиков и зону космической связи, познакомиться с технологиями искусственного интеллекта и робототехники, а также увидеть новый отечественный электромобиль.

Вдобавок ООО «РЖД-Технологии» проведёт форум «Код Трансформации». Плюс программу дополнит демодень Индустриальных центров компетенций, где исполнители проектов по импортозамещению из сферы ИТ на транспорте представят свои инициативы.