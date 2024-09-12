В Москве соберутся эксперты из области цифровизации транспорта
В Москве пройдёт II международный форум «Цифровая транспортация». В этом году технологический кластер «Ломоносов» соберёт более трёх тысяч лидеров отрасли, представителей государства, молодых специалистов и студентов профильных вузов. Основная часть деловой программы будет сосредоточена на реальных достижениях индустрии за прошедшее время. Кроме того, участники определят ближайшие задачи цифровой повестки.
Кроме многочисленных панельных дискуссий, участники форума смогут посетить выставку поставщиков и зону космической связи, познакомиться с технологиями искусственного интеллекта и робототехники, а также увидеть новый отечественный электромобиль.
Вдобавок ООО «РЖД-Технологии» проведёт форум «Код Трансформации». Плюс программу дополнит демодень Индустриальных центров компетенций, где исполнители проектов по импортозамещению из сферы ИТ на транспорте представят свои инициативы.
«Цифровизация стала мощным стимулом для экономики в целом, и транспортный сектор – не исключение. Мы активно преобразуем эту сферу, опираясь на отечественные разработки как в пассажирских, так и в грузовых перевозках», — заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.