Обновился премиальный китайский минивэн Voyah Dream

Китайский производитель легковых автомобилей Voyah сообщил о своем намерении официально запустить на российском рынке продажи минивэна Dream, который в Китае реализуется как модель Dreamer. Между китайской моделью и той, которая будет продаваться в нашей стране, отличия отсутствуют, за исключением названия.

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Voyah Dream будет представлен в России в четырех комплектациях с электрическим силовым агрегатом и в гибридном исполнении, версия с двигателем внутреннего сгорания не предусмотрена.

Минивэн Voyah Dream, в отличие от предыдущего поколения, получил видоизмененную решетку радиатора, имитирующую водопад, были установлены матричная головная оптика, которая соединена между собой тонкой полосой в одну линию, над которой расположено название бренда.

Салон Voyah Dream может иметь две конфигурации, это компоновка сидений «2+2+3» или же «2+2». Минивэн в четырехместном исполнении комплектуется двумя экранами, предусмотренными для пассажиров заднего ряда. Также установлен холодильник.

В движение Voyah Dream приводит гибридная силовая установка состоящая из 1,5-литрового бензинового мотора мощностью 148 лошадиных сил и двух электромоторов суммарная мощность которых заявлена производителем в 416 лошадиных сил. В гибридном режиме Voyah Dream способен преодолевать расстояние в 1 411 километров пути.

Также будет доступна полностью электрическая версия минивэна мощностью которой составляет 429 лошадиных сил, запас хода заявлен производителем в 650 километров пути.

Новый минивэн Voyah Dream поступит в продажу на российский автомобильный рынок не раньше первого квартала следующего года, стоимость будет озвучена только после официального старта продаж. В настоящее время Voyah Dream проходит сертификацию.