Hyundai и General Motors будут вместе выпускать машины

Hyundai и General Motors будут вместе работать над новыми машинами. Корейская и американская компании неожиданно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает совместную работу как над топливными, так и над полностью электрическими автомобилями в легковом и коммерческом сегментах. Возможно, фирмы объединят усилия и в разработке водородомобилей, а также будут делиться ресурсами — сталью и сырьем для аккумуляторов.

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Взаимодействие между компаниями начнется сразу после подписания меморандума. Цель — поставить на рынок «еще более конкурентоспособные автомобили», и делать это быстрее и эффективнее.

Объединение усилий позволит Hyundai и GM сократить расходы на разработку и производство, одновременно ускорив процессы. Это может помочь в борьбе с китайскими компаниями, которые укрепляют свое присутствие на зарубежных рынках, особенно в сегменте «батарейных» машин.

Интересно, что примерно год назад General Motors и Honda передумали объединяться. Две компании собирались вместе работать над недорогими электромобилями — как раз тем, в чем преуспевают китайцы. Первые совместные модели должны были появиться на рынке США в 2027 году, а затем прийти в Южную Америку и Китай. Однако проект оказался слишком сложным для реализации, заявили тогда в Honda.

Вместо GM Honda объединилась с соотечественниками — Nissan и Mitsubishi. В августе экс-глава Renault-Nissan Карлос Гон заявил, что новый альянс сознан «Хондой» с целью скрытого поглощения двух других производителей.