Стало известно о неприятностях, грозящих водителям каршеринговых автомобилей

Пользователь каршеринга может получить штраф не по своей вине. Об этом сообщает auto.mail.ru со ссылкой на руководителя компании «Автоюрист №1» Григория Колпакова.

«Очень частая проблема пользователей, которые берут в аренду автомобиль, это отсутствие страховки на машину — ОСАГО или каско. В случае ДТП клиенту каршеринга придется возмещать ущерб за свой счет», — сказал Колпаков.

По его словам, необходимо заранее запросить действующие страховые полисы и с помощью онлайн-сервиса проверить статус страховок.

Кроме того, владельцы каршеринга могут сдавать в аренду автомобиль, на который наложен арест. Инспектор ГИБДД будет иметь право оштрафовать водителя и оправить машину на штрафстоянку.

Значительно реже встречаются прецеденты, когда в аренду передается сломанная машина. При выявлении неисправности надо уведомить сотрудника проката о проблеме и следовать его указаниям.

До этого холдинг «Ромир» провел исследование и выяснил, что почти каждый пятый россиянин (19%) считает каршеринг выгоднее владения собственным автомобилем.

Еще 9% опрошенных уверены, что выгоднее всего пользоваться услугами такси или брать машину в долгосрочную аренду.

Тем не менее большинство опрошенных (53%) по-прежнему продолжают считать покупку личного авто наиболее экономным вариантом.

В последнее время россияне стали заметно чаще пользоваться каршерингом на фоне резкого подорожания автомобилей на рынке и роста стоимости такси. В первую очередь такая динамика прослеживается в крупных городах. Ожидается, что тенденция на отказ от личных авто и такси в сторону аренды продолжится.