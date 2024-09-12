Роспотребнадзор: городской транспорт оборудуют кондиционерами и рециркуляторами.

Электробусы, трамваи, троллейбусы, автобусы, а также автовокзалы и автостанции оборудуют системами кондиционирования и обеззараживания воздуха. Соответствующие изменения Роспотребнадзор внес в санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, в документе указаны допустимые нормы шума, вибрации, температуры, регулярность уборки и прочие условия для создания здорового микроклимата.

Планируется к марту 2025 года весь выпускаемый транспорт для пассажиров оснастить кондиционерами и рециркуляторами. По словам главы Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгения Москвичева, нововведения коснутся только нового пассажирского транспорта. Функционирующий без кондиционера транспорт будет выходить на линию до списания.

«Я считаю, что это правильно, раз в России такое жаркое лето – не только на юге, но и в центральных областях. А зимой система может работать как печка и будет отапливать салон», – уточнил глава комитета.

Отмечается, что в последнее время у перевозчиков наметилась тенденция закупать городской транспорт уже с установленными системами кондиционирования.