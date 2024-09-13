Эксперты рассказали, почему ушедшие из России автобренды не смогут вернуться

В 2022 году из России официально ушли несколько автобрендов. Volvo, Nissan и Volkswagen заявили об отказе от всех проектов, а ряд компаний не исключили, что в перспективе могут вернуться. Опционы на обратный выкуп своих российских активов согласовали Renault, Nissan и Mercedes-Benz.

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Первый вице-премьер правительства Денис Мантуров на днях заявил, что возвращение автоконцернов вряд ли возможно. Пришедшие на смену ушедшим брендам компании полноценно их заменили и предоставили более выгодные условия сотрудничества российским компаньонам.

Как уточняет портал "Автовзгляд" со ссылкой на доцента департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Петра Арефьева, Renault, продавший свою долю в столичном автозаводе с опционом обратного выкупа, однозначно сдал свои позиции китайским конкурентам. Если французы решат вернуться, они должны будут компенсировать средства, которые успел вложить в предприятие работавший без него производитель. Срок действия опциона - до 2028 года, в проект "Москвич" уже сегодня вложены немалые средства.

С экспертом согласен вице-президент "Национального автомобильного союза (НАС)" Ян Хайцеэр. Он считает, что если возвращение и случится, то не раньше, чем лет через десять. Шансов, что компании смогут работать на тех же условиях, что и раньше, очень мало.

Пришедшие в Россию китайские компании - непростые партнеры, но их приход стал мощной поддержкой производственного сектора страны. В перспективе это залог успеха дальнейшей локализации отечественного автопрома, считают эксперты.

Ранее "РГ" писала, что Европа столкнется с затяжным кризисом из-за закрытия автозаводов.