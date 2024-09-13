Lotus покажет таинственный концепт Theory 1 уже 16 сентября

Lotus анонсировал скорую премьеру загадочной новинки. Принадлежащая Geely британская марка представит новый автомобиль 16 сентября. Название Theory 1 намекает на то, что это будет концепт-кар. Серийным машинам Lotus предпочитает давать названия, начинающиеся на букву E: Eclat, Elite, Elise, Evora и так далее. Вероятно, Theory окажется предвестником «товарного» спорткара, ныне известного под индексом Type 135.

© Motor.ru

На тизере виден активный задний спойлер, под ним — надпись Lotus, обрамленная тонкими полосами светодиодных фонарей. Слово Theory в названии намекает, что британцы покажут результат дизайнерского исследования, который задаст направление будущей новинке.

Ранее Lotus объявила, что работает над полностью электрическим спорткаром Type 135, который, вероятно, и станет «практическим» воплощением концепта. Электрокар, который производитель намерен сделать максимально легким, воплотит в себе дух снятой с производства Elise и станет преемником Emira. В его основу может лечь модульная платформа E-Sports.

Появится «товарная» новинка не раньше 2027 года и по прогнозам будет стоить около 95 тысяч долларов (8,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Сейчас Lotus выпускает четыре автомобиля — топливный спорткар Emira, кроссовер Eletre, лифтбек Emeya и гиперкар Evija. Type 135, как ожидается, станет ключевой моделью линейки.